Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-март 2024
05.06.2024

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-март 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо в исследуемых портах изменились незначительно
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    05.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2024 снизился на 3,5%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года […]
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.01.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2023 года
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 75,6%
    2023Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    20.05.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо в исследуемых портах изменились незначительно
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоЦены
    0
    08.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2024
    На 6 неделе в Азово-Черноморском регионе продолжается снижение фрахтовых ставок. По данным брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    27.05.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо снизились
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоЦены
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.06.2024 Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай
    04.06.2024 О контейнеризации, перспективах морской линии на Калининград и Петербурге как порте трансшипмента
    04.06.2024 Разворот тренда: соответствие линий расписанию снизилось
    04.06.2024 Контейнерооборот российских портов в апреле 2024 вырос на 12,5%
    04.06.2024 Об обязательном информировании о потере контейнеров в море
    04.06.2024 Maersk повышает прогноз
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •