Контейнерооборот российских портов в мае 2024 вырос на 9,7%

Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2024 года увеличился на 9,7% относительно показателя мая прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 8,1%, экспорт – на 10,8%. В каботаже было перевалено на 24,2% больше, чем в мае 2023 года. Транзит упал на 96,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 7,3% больше, чем в мае 2023 года. Из общего объема груженых 7,8% приходилось на рефконтейнеры, 92,2% – на сухие.

54,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,8% – в экспорте, 19,2% – в каботаже и 0,1% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 17%.

В мае 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,6%, Балтийский бассейн обработал 32,1%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 19,6%, 2,6% и 0,1% соответственно.

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