Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-мае 2022
12.09.2024

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-июле 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПорты
    0
    11.09.2024
    Грузооборот морских портов Китая в январе-июле 2024
    В январе-июле этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    19.02.2024
    Строительство Мурманского транспортного узла должно быть завершено в декабре 2024 года
    Весь проект по строительству Мурманского транспортного узла должен быть полностью завершен в декабре 2024 […]
    2024ЛавнаМурманский транспортный узелСтроительство
    0
    24.07.2024
    Контейнерооборот российских портов в июне 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2024 года увеличился на 11,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПорты
    0
    03.09.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2024: выросла перевалка металлолома
    В июле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5% относительно показателя июля […]
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    09.04.2024
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2024 Контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти
    12.09.2024 Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск
    12.09.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024
    12.09.2024 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2024
    11.09.2024 Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах
    11.09.2024 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •