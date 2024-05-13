32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 20 недели по 24 неделю 2024 года объявлено о 32 отмененных рейсах, что составляет 5% от 653 запланированных на этот период рейсов.

53% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 25% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 22% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 10,5 рейсов, за ним следует THE Alliance с 8,5 отменами, у 2M отменено 5 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 8 рейсов.

Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 95% судов будут ходить по расписанию.

Рост ставок из Азии свидетельствует о том, что перевозчики успешно ввели объявленные GRI, вступившие в силу с 1 мая, поясняют в Drewry. Такой скачок тарифов может быть вызван резким ростом спроса и небольшим сокращением свободных площадей, усиливающимся дефицитом порожнего оборудования в Азии. Кроме того, неблагоприятные погодные условия и вызванные ими заторы в крупных азиатских хабах, таких как Шанхай и Нинбо, могут способствовать повышению ставок.

На 18 неделе загруженность азиатских портов с высоким трафиком увеличилась на 11% по сравнению с предыдущей неделей, отметили в Drewry.

График: Drewry

Фото: Shipspotting/ Hans.Esveldt