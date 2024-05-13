Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024
13.05.2024

32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 20 недели по 24 неделю 2024 года объявлено о 32 отмененных рейсах, что составляет 5% от 653 запланированных на этот период рейсов.

    53% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 25% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 22% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024

    На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 10,5 рейсов, за ним следует THE Alliance с 8,5 отменами, у 2M отменено 5 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 8 рейсов.

    Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 95% судов будут ходить по расписанию.

    Рост ставок из Азии свидетельствует о том, что перевозчики успешно ввели объявленные GRI, вступившие в силу с 1 мая, поясняют в Drewry. Такой скачок тарифов может быть вызван резким ростом спроса и небольшим сокращением свободных площадей, усиливающимся дефицитом порожнего оборудования в Азии. Кроме того, неблагоприятные погодные условия и вызванные ими заторы в крупных азиатских хабах, таких как Шанхай и Нинбо, могут способствовать повышению ставок.

    На 18 неделе загруженность азиатских портов с высоким трафиком увеличилась на 11% по сравнению с предыдущей неделей, отметили в Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ Hans.Esveldt

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.05.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 19 неделя 2024
    Цены на мазут во всех исследуемых портах России снизились, стоимость газойля выросла.
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    12.03.2024
    Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам первых двух месяцев 2024 года составил порядка 2,2 млн TEU. […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    19.01.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    01.03.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2024 снизился на 8,3%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 8,3% относительно показателя января […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.04.2024
    Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    Минус 2,3%
    2024ГонконгКонтейнерооборот
    0
    02.02.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 5 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2024 Прибалтика в TEU, Q1 2024
    14.05.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    14.05.2024 Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    13.05.2024 32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024
    13.05.2024 Корейские порты проигрывают китайским
    13.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •