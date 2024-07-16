Импорт и экспорт Китая через КПП Маньчжурия в январе-мае 2024

В январе-мае 2024 года импорт и экспорт Китая со странами-участницами инициативы «Один пояс и один путь» через железнодорожный КПП Маньчжурия (Маньчжоули) автономного района Внутренняя Монголия вырос на 5,5% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 50,48 млрд юаней (7,08 млрд долларов), сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Маньчжоулийской таможни.

Экспорт в основном включал металлопрокат, механическую и электротехническую продукцию, а импорт – минеральное сырье и энергетическую продукцию.

КПП Маньчжурия (Маньчжоули) – крупнейший сухопутный погранпереход на границе Китая и России, который является «восточным коридором» международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа.

Согласно данным таможни, в первом полугодии этого года через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) прошло 2 327 железнодорожных составов Китай – Европа, которые перевезли 195 тыс. TEU с товарами общей стоимостью 24,72 млрд юаней (3,4 млрд долларов).

В настоящее время через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) проходит 57 грузовых железнодорожных маршрутов Китай – Европа, которые соединяют 60 китайских городов, включая Харбин, Сиань и Чэнду, с 14 странами, в том числе с Польшей, Германией и Нидерландами. Номенклатура товаров, перевозимых поездами Китай – Европа, охватывает предметы повседневного спроса, промышленное оборудование, а также сельскохозяйственную и побочную продукцию и т.д.

Фото: Xinhua