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Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях
27.03.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%

    • В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля 2023 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 9,3%. Экспорт сократился на 80%. В импорте было перевалено 46 TEU.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года соответствовала 3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,7% меньше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 2,6% приходилось на рефконтейнеры, 97,4% – на сухие.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 16%.

    В феврале 2024 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 39,5%, на Дудинку приходилось 35,5%, через Архангельск прошло 21,4%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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