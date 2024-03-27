Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 9,3%. Экспорт сократился на 80%. В импорте было перевалено 46 TEU.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года соответствовала 3%.
Груженых контейнеров было обработано на 5,7% меньше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 2,6% приходилось на рефконтейнеры, 97,4% – на сухие.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 16%.
В феврале 2024 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 39,5%, на Дудинку приходилось 35,5%, через Архангельск прошло 21,4%.
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