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Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сжиженного газа
01.07.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сжиженного газа

    • В мае 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 0,7% относительно показателя мая прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сжиженного газа

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,4% всех грузов, сократился на 1,5%. Импорт увеличился на 4,1%. В каботаже было перевалено на 6% больше, чем годом ранее. Транзит вырос в 2,3 раза.

    В мае 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,5%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30,2%, нефтепродуктов – 14,1% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в мае 2024 года приходилось 22,3% тонн, на химические и минеральные удобрения – 14,4%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос на 81,8%. Сжиженного газа было обработано на 66,3% больше, чем в мае 2023 года. Перевалка грузов в контейнерах выросла на 44,3%.

    Наиболее значительно, на 85,2% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Лесных грузов было обработано на 81,5% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных – на 70,6% меньше.

    В мае 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 48%, Приморск обработал 23%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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