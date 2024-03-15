OCEAN Alliance подписал Day 8 Product

Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 8 Product с обновленной сеткой сервисов, которая начнет действовать с апреля этого года. В рамках этой сетки будут действовать 34 сервиса:
- 6 сервисов на трейде Азия – Северная Европа,
- 4 сервиса на трейде Азия – Средиземноморье,
- 20 сервисов на транстихоокеанском трейде,
- 8 сервисов на трейде Азия – восточное побережье США,
- 12 сервисов на трейде Азия – западное побережье США и Канады,
- 2 сервиса на трансатлантическом трейде (Северная Европа – восточное побережье США / Мексиканский залив),
- 3 сервиса на трейде Азия – Ближний Восток,
- 2 сервиса Азия – Красное море.
Как сообщили SeaNews в CMA CGM, в рамках новой сетки всего будет задействовано 325 контейнеровозов суммарной вместимостью 4,5 млн TEU. Из них 119 судов принадлежат CMA CGM.
Фото: CMA CGM