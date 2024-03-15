OCEAN Alliance подписал Day 8 Product

Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 8 Product с обновленной сеткой сервисов, которая начнет действовать с апреля этого года. В рамках этой сетки будут действовать 34 сервиса:

6 сервисов на трейде Азия – Северная Европа,

4 сервиса на трейде Азия – Средиземноморье,

20 сервисов на транстихоокеанском трейде,

8 сервисов на трейде Азия – восточное побережье США,

12 сервисов на трейде Азия – западное побережье США и Канады,

2 сервиса на трансатлантическом трейде (Северная Европа – восточное побережье США / Мексиканский залив),

3 сервиса на трейде Азия – Ближний Восток,

2 сервиса Азия – Красное море.

Как сообщили SeaNews в CMA CGM, в рамках новой сетки всего будет задействовано 325 контейнеровозов суммарной вместимостью 4,5 млн TEU. Из них 119 судов принадлежат CMA CGM.

Фото: CMA CGM