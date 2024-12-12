Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 вырос на 32,1%

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 32,1% относительно показателя октября 2023 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров (81,2%) прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца увеличился на 8,9%. В импорте было перевалено в 9,7 раза больше, чем годом ранее. Экспорт вырос в 80,1 раза.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 4,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 51,1% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 6,9% приходилось на рефконтейнеры, 93,1% – на сухие.

79,6% груженых контейнеров прошло в каботаже, 12,1% – в импорте, 8,3% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 17,6%.

В октябре 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 31,4%, на Мурманск приходилось 23,5%, через Дудинку прошло 22,5%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi