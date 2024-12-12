Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 вырос на 32,1%

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 32,1% относительно показателя октября 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров (81,2%) прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца увеличился на 8,9%. В импорте было перевалено в 9,7 раза больше, чем годом ранее. Экспорт вырос в 80,1 раза.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 4,5%.
Груженых контейнеров было обработано на 51,1% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 6,9% приходилось на рефконтейнеры, 93,1% – на сухие.
79,6% груженых контейнеров прошло в каботаже, 12,1% – в импорте, 8,3% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 17,6%.
В октябре 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 31,4%, на Мурманск приходилось 23,5%, через Дудинку прошло 22,5%.
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