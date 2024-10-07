Порты США отстают в производительности и эффективности

Профсоюз Международной ассоциации докеров США (ILA) подтвердил свое намерение включить в новый коллективный договор обязательство со стороны работодателей не автоматизировать портовые операции, сообщает Splash.

«Борьба с автоматизацией портов – это не только сохранение рабочих мест. Это подтверждение того, что члены ILA играют важную роль в работе портов, – цитирует издание заявление ассоциации. – Продлевая переговоры, мы стремимся защититься от внедрения дистанционно управляемого или полностью автоматизированного оборудования и техники, которые угрожают потерей наших рабочих мест».

Комментируя заявление ILA, CEO консалтингового агентства Vespucci Maritime Ларс Йесен сказал, что порты США отстают в рейтинге эффективности и производительности. Согласно индексу производительности контейнерных портов по версии Всемирного банка, ни один порт США не вошел в топ-50 лучших портов.

«Борьба с автоматизацией, явно направленная на сохранение рабочих мест, будет тормозить развитие конкурентоспособности портов США по сравнению с портами других стран», — сказал Л.Йенсен.

Напомним, 1 октября в портах восточного побережья США началась забастовка докеров, инициированная ILA. Главное требование – повысить заработную плату. Через три дня стороны – ILA и Морской альянс США (USMX), куда входят операторы терминалов и морские перевозчики, достигли предварительного соглашения. Ключевой вопрос по заработной плате был урегулирован, но остались нерешенными другие вопросы, в том числе и по автоматизации портов. Стороны вернутся к их обсуждению в январе 2025 года.

Фото: порт Нью-Йорк / Нью-Джерси