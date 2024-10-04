Порты восточного побережья США возобновили работу

Закончилась трехдневная забастовка докеров в портах восточного побережья США. Работа портов возобновляется. Как сообщает New York Post, профсоюз Международной ассоциации докеров (ILA) и Морской альянс США (USMX), куда входят операторы терминалов и морские перевозчики, достигли предварительного соглашения.

По новому соглашению, заработная плата докеров в течение шести лет увеличится на 62% (профсоюз требовал повышения на 77%).

«Поскольку ключевой вопрос — заработная плата — урегулирован, обе стороны намерены продлить генеральное коллективное соглашение до 15 января 2025 года, чтобы продолжить переговоры по нескольким другим нерешенным вопросам. Это даст обеим сторонам время для переговоров о новом шестилетнем соглашении», – пишет издание.

По данным U.S.News, средняя заработная плата, по соглашению, увеличится с 39 долларов в час до 63 долларов. При этом остается нерешенным вопрос по автоматизации портов, которая, по мнению ILA, приведет к потере рабочих мест.

Напомним, забастовка докеров в портах восточного побережья США началась 1 октября. В Sea Intelligence предполагают, что один день забастовки ILA потом потребует на восстановление пять дней.

Фото: порт Нью-Йорк / Нью-Джерси