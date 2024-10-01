В портах восточного побережья США началась забастовка

Сегодня, 1 октября, в портах восточного побережья США началась масштабная забастовка. Как сообщает Splash, акция затронула 36 портов, в ней участвует порядка 45 тыс. докеров.

Забастовка была инициирована Международной ассоциацией докеров (ILA). Главное требование бастующих – повышение заработной платы.

«Решение прекратить работу в портах было принято несмотря на отчаянное предложение работодателей о повышении заработной платы почти на 50%, при этом власти США заявили, что не будут вмешиваться и предпринимать какие-либо действия, чтобы прекратить забастовку», – пишет издание.

Профсоюз ILA заявил, что докеры «заслуживают компенсации за важную работу, которую они выполняют, тем самым поддерживая рост торговли США».

Напомним, последняя забастовка ILA на восточном побережье США в 1977 году привела к остановке работы портов на 44 дня.

Некоммерческая исследовательская группа Mitre прогнозирует, что убытки, например, порта Нью-Йорк / Нью-Джерси могут составить порядка 640 млн долларов в день. Для понимания масштаба, ежегодно порт обрабатывает товаров на 240 млрд долларов.

В Sea Intelligence предполагают, что один день забастовки ILA потом потребует на восстановление пять дней.

Фото: порт Нью-Йорк / Нью-Джерси