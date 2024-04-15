Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года
15.04.2024

Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года

    • В первом квартале 2024 года контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян составил 9,14 млн TEU, на 11,7% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Центра управления судоходством в портах провинции Чжэцзян.

    Грузооборот порта Нинбо-Чжоушань за январь-март этого года вырос на 6,8% относительно аналогичного показателя прошлого года до 353 млн тонн.

    Порт Нинбо-Чжоушань является одним из самых загруженных портов Китая. Через него работает более 300 морских контейнерных сервисов на более чем 600 портов в более 200 странах мира.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2024
    100 отмененных рейсов, с 7 по 11 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 7 недели по 11 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.02.2024
    Грузооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2024 года снизился на 6,2% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    22.01.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 3, 2024
    На 3 неделе 2024 года фрахтовые ставки на перевозку балкерами из балтийских портов Лиепаи […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    12.04.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    11.01.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2023 в деталях
    В ноябре 2023 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 11,9% относительно показателя ноября […]
    Только для подписчиков
    2023ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    15.04.2024 46 отмененных рейсов, с 16 по 20 неделю 2024
    15.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024
    15.04.2024 Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года
    12.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024
    11.04.2024 FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •