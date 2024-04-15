Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян составил 9,14 млн TEU, на 11,7% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Центра управления судоходством в портах провинции Чжэцзян.

Грузооборот порта Нинбо-Чжоушань за январь-март этого года вырос на 6,8% относительно аналогичного показателя прошлого года до 353 млн тонн.

Порт Нинбо-Чжоушань является одним из самых загруженных портов Китая. Через него работает более 300 морских контейнерных сервисов на более чем 600 портов в более 200 странах мира.

Фото: Xinhua