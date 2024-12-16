Китай уверенно обгоняет Грецию

В августе Китай впервые стал самым крупным по валовой вместимости судовладельцем, опередив Грецию, и до настоящего времени удерживает лидерство в рейтинге, сообщает Splash со ссылкой на Clarksons

Согласно рейтингу Clarksons, суммарная валовая вместимость судов, принадлежащих Китаю, составляет 282,9 млн регистровых тонн, Греции – 254 млн регистровых тонн. При этом в заказе у Китая 46,7 млн регистровых тонн, тогда как у Греции – 35,5 млн регистровых тонн.

На третьем месте – Япония с 183,3 млн регистровых тонн. За ней следуют Южная Корея (70,3 млн регистровых тонн) и Норвегия (66,5 млн регистровых тонн).

За этот год китайские владельцы приобрели 496 подержанных судов.

В начале 2000-х годов торговый флот Китая составлял примерно одну двадцатую часть всего мирового флота, а сейчас, спустя 20 лет, уже седьмую его часть. За последние 10 лет валовая вместимость торгового флота Китая увеличилась более чем в два раза.

Китай лидирует не только в судоходстве, но и в судостроении. Китайцы опередили Южную Корею и вышли на первое место в этой отрасли, китайские портовые операторы теперь имеют огромное глобальное присутствие. За последнее десятилетие КНР стала жизненно важным источником финансирования судов», – пишет Splash.

Фото: COSCO