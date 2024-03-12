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Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – Азербайджан
12.03.2024

Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – Азербайджан

    • 11 марта на станцию Апшерон (Азербайджан) прибыл контейнерный поезд, отправленный с нового казахстанского транспортно-логистического терминала в Сиане (Китай).

    Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – АзербайджанКак сообщили SeaNews в Казахстан Темир Жолы, поезд проследовал транзитом через Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), преодолев порядка 7 тыс. км за 11 дней.

    По Казахстану расстояние в 3128 км от Алтынколя до порта Актау поезд прошел за трое суток. В ходе мультимодальной перевозки контейнеры были перегружены в Казахстане дважды – в сухом порту KTZE Khorgos Gateway и морском порту Актау, затем доставлены по Каспию в Бакинский международный торговый порт, а оттуда – на станцию Апшерон.

    Как отмечают в Казахстан Темир Жолы, ранее доставка грузов из Китая до портов Черного моря занимала 53 дня, теперь – 18 дней. Для наращивания транзитных перевозок по ТМТМ и оперативного продвижения грузов создана единая цифровая экосистема, строятся дороги и модернизируются порты. В 2024 году объёмы грузоперевозок планируется увеличить.

    По прибытию контейнерного поезда в Баку состоялся телемост в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

    Фото: Қазақстан темір жолы


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