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Первый «Мясной шаттл» по новому маршруту в Китай
20.05.2024

Первый «Мясной шаттл» по новому маршруту в Китай

    • FESCO и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в рамках развития сервиса «Мясной шаттл» отправили первый поезд, груженный сорокафутовыми рефконтейнерами с говядиной производства агрохолдинга «Мираторг» из Брянска в Китай, сообщили SeaNews в FESCO.

    Партия говядины, произведенная в Брянской области, была доставлена заказчиком на железнодорожную станцию Брянск-Льговский, где расположен склад хранения рефрижераторных контейнеров FESCO. Оттуда мясная продукция весом 464 тонны 2 мая отправилась до погранперехода Гродеково-Суйфэнхэ. Далее рефконтейнеры будут перегружены на вагоны китайских железных дорог и проследуют до Шанхая. Транзитный срок доставки составит 20-25 дней.

    Таким образом, теперь в рамках сервиса «Мясной шаттл» грузоотправителям доступны три маршрута доставки продукции в КНР – морем из портов Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные российско-китайские погранпереходы.

    Напомним, в марте 2024 года РЭЦ и FESCO подписали меморандум о запуске и продвижении сервиса «Мясной шаттл» для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай. Клиенты сервиса могут получить возможность компенсировать до 25% затрат на перевозку по программе господдержки транспортировки продукции АПК.

    «Всего два месяца назад мы вместе с РЭЦ объявили о запуске нового рефконтейнерного сервиса «Мясной шаттл». Однако уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что наш логистический продукт отвечает основным потребностям российских производителей мяса, которые уже отправляют или только собираются отправлять свою продукцию на экспорт в Китай. Благодаря «Мясному шаттлу» FESCO выстраивает для клиентов наиболее оптимальные логистические цепочки в рамках единой сквозной перевозки, без смены рефконтейнеров и без перегруза в промежуточных точках. Это позволяет сэкономить транзитное время и сохранить качество продукции. Более того, благодаря отправке первого поезда с говядиной из Брянска в Шанхай, клиентам «Мясного шаттла» теперь доступны не только регулярные интермодальные маршруты FESCO через порты Владивосток или Санкт-Петербург в Китай, но и направления через железнодорожные погранпереходы», — отметил председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

    Новый маршрут сервиса «Мясной шаттл» также был представлен 18 мая на совместном стенде РЭЦ и FESCO на полях Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

    Фото: FESCO


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