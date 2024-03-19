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FESCO и РЭЦ запускают «Мясной шаттл»
19.03.2024

FESCO и РЭЦ запускают «Мясной шаттл»

    • Транспортная группа FESCO и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились о запуске и продвижении нового сервиса «Мясной шаттл» для отправки российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соответствующее соглашение на выставке TransRussia 2024 подписали председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

    Оператором сервиса выступит компания «Дальрефтранс», которая отвечает в Группе FESCO за перевозку грузов, требующих соблюдения температурного режима.

    «Мясной шаттл» позволит производителям мяса из разных регионов России отправлять свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рамках единой сквозной перевозки без смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках.

    Клиентам сервиса будут доступны основные интермодальные и сухопутные маршруты в КНР, на которых работает FESCO – через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.

    Более того, благодаря взаимодействию FESCO и РЭЦ клиенты «Мясного шаттла» смогут получить возможность компенсировать до 25% затрат на перевозку по программе господдержки транспортировки продукции АПК.

    Стороны также разработают дорожную карту комплексного развития маршрутов и проработают возможность применения бесшовного документального оформления для перевозок мясной продукции из России в Китай.

    «В прошлом году на TransRussia FESCO и РЭЦ объявили о запуске «Рыбного шаттла», – напомнил А.Северилов. – С того момента сервис показал свою востребованность у российских рыбопромышленников при отправке рыбы и морепродуктов в страны АТР. Теперь настала очередь обратить наше внимание и на отечественных производителей мяса, помочь им выстроить оптимальные логистические цепочки при отправке продукции в Китай в рефконтейнерах. <…> Клиенты сервиса получат простой, бесшовный и быстрый способ доставки в страны ЮВА и Китай продукции птицеводства, говядины, а теперь еще и свинины. Ведь власти КНР окончательно сняли ограничения на поставки этого вида мяса из России, которые действовали свыше 15 лет. Более того, первая партия российской свинины доставляется сейчас в Китай именно благодаря FESCO и ее дочерней компании “Дальрефтранс”», — отметил он.

    «Этот проект не просто логистическая инициатива, он включает в себя поддержку на государственном уровне, благодаря которой экспортеры могут компенсировать до 25% своих транспортных расходов. Это значительно снижает финансовую нагрузку на наших экспортеров, делая их продукцию более конкурентоспособной на международной арене, – сказала В.Никишина. –Полагаю, что с учетом открытия китайского рынка свинины, «Мясной шаттл» будет крайне востребован у российских экспортеров мясной продукции и позволит им занять серьезную нишу на целевом рынке», — заявила Вероника Никишина.

    Презентация сервиса «Мясной шаттл» также прошла в ходе выставки TransRussia 2024 на стенде FESCO.

    Фото: FESCO


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