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FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
19.03.2024

FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами

    • Транспортная группа FESCO в ходе первого дня выставки TransRussia 2024 заключила c российскими компаниями-партнерами ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на реализацию совместных проектов и развитие контейнерных перевозок, сообщили SeaNews в группе.

    Вместе с ООО «Лайт Лоджистикс» FESCO займется организацией приема, отправок и обработки контейнерных грузов на терминале «Рексервис» в Подмосковье (станция Подсолнечная Октябрьской железной дороги). При реализации совместных проектов стороны намерены задействовать подвижной состав и контейнерный парк FESCO, а также терминальные мощности «Рексервиса».

    Соглашение с ООО «Сила Сибири» касается организации отправок сельскохозяйственных грузов из Сибирского и Поволжского федеральных округов на экспорт в страны Азии с использованием в том числе регулярных контейнерных сервисов FESCO. Также документ предусматривает информационное взаимодействие с целью проработки индивидуальных логистических решений для перевозок продукции ООО «Сила Сибири».

    Сотрудничество с ООО «БАУЦЕНТР РУС», владеющим сетью гипермаркетов строительных и отделочных материалов «Бауцентр», будет направлено на развитие импортных и внутрироссийских контейнерных перевозок для нужд ритейлера. В рамках этого взаимодействия FESCO проработает оптимальные логистические схемы по транспортировке строительных грузов, а также товаров для сада и обустройства дома с использованием транспортных активов и мощностей группы.

    Со стороны FESCO данные соглашения подписал исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ) Леонид Шляхтуров.

    Помимо этого, FESCO договорилась с ООО «ТПК АЛЬЯНС» о развитии контейнерных перевозок на терминале «Орловка» в Волгоградской области (станция Орловка Приволжской железной дороги). В рамках этого сотрудничества Группа предоставит свои фитинговые платформы и контейнерное оборудование, а ООО «ТПК АЛЬЯНС» — терминальные активы и мощности. Соответствующее соглашение от FESCO подписал коммерческий директор ФИТ Алексей Кравченко.

    Фото: FESCO


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