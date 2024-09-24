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Интермодальный сервис из ЮВА в Москву через Далянь и Забайкальск
24.09.2024

Первая внутрироссийская интермодальную отправка в рамках эксперимента по созданию НЦТЛП

    • Транспортная группа FESCO отправила первый контейнер по внутрироссийскому интермодальному маршруту в рамках эксперимента по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП, «ГосЛог»), оператором которой выступает Министерство транспорта Российской Федерации.

    Как сообщает пресс-служба группы, об этом заявил на форуме «Цифровая транспортация» в Москве вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец.

    Перевозка включает автодоставку груженного сорокафутового контейнера со склада грузоотправителя до «Владивостокского морского торгового порта» (входит в FESCO) и дальнейшую отправку морским транспортом до порта Корсаков в Сахалинской области.

    В процессе транспортировки FESCO направит в Минтранс перевозочные документы в электронных форматах. Цифровую поддержку операций осуществляет компания «Калуга Астрал», партнер группы.

    «Опыт FESCO позволит отработать маршрут и информационное взаимодействие между участниками, а переданная информация поможет сформировать архитектуру НЦТЛП для последующего внедрения», – отметили в группе. 

    Цифровая платформа, уточнили в FESCO, создается для повышения эффективности грузовых перевозок и будет обеспечивать единообразный и бесшовный электронный документооборот на всех этапах транспортировки. НЦТЛП позволит оформлять и обрабатывать необходимые транспортные документы в цифровом виде всем участникам процесса, в том числе операторам и перевозчикам, владельцам инфраструктуры, ответственным ведомствам и контролирующим органам.

    Эксперимент по созданию, апробации и внедрению НЦТЛП, утвержденный постановлением Правительства России, продлится до 1 июня 2025 года. В его рамках FESCO уже запустила импортную перевозку рефконтейнера по маршруту из Вьетнама через Владивосток в Москву. В планах группы также отправить груз по экспортному маршруту из Иркутска в Китай.

    Фото: FESCO


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