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FESCO займется поставками комплектующих для первого российского серийного электромобиля Атом
20.03.2024

FESCO займется поставками комплектующих для первого российского серийного электромобиля Атом

    • Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») обеспечит поставки импортных автокомплектующих для производства первого российского серийного электромобиля Атом, который разрабатывается АО «Кама».

    Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко на выставке TransRussia.

    Стороны рассчитывают на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в отношении перевозок автокомпонентов и запасных частей из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии в Россию как по интермодальным маршрутам через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, так и по железнодорожным маршрутам из КНР в Россию через сухопутные погранпереходы.

    Для этого FESCO планирует задействовать собственные регулярные контейнерные сервисы и использовать широкие возможности своих активов. Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей Атом в Москве.

    Фото: FESCO


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