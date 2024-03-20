FESCO займется поставками комплектующих для первого российского серийного электромобиля Атом

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») обеспечит поставки импортных автокомплектующих для производства первого российского серийного электромобиля Атом, который разрабатывается АО «Кама».

Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко на выставке TransRussia.

Стороны рассчитывают на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в отношении перевозок автокомпонентов и запасных частей из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии в Россию как по интермодальным маршрутам через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, так и по железнодорожным маршрутам из КНР в Россию через сухопутные погранпереходы.

Для этого FESCO планирует задействовать собственные регулярные контейнерные сервисы и использовать широкие возможности своих активов. Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей Атом в Москве.

Фото: FESCO