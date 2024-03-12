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Первый поезд из Казани во Владивосток
12.03.2024

Первый поезд из Казани во Владивосток

    • FESCO закольцевала маршрут железнодорожного сервиса FESCO Kazan Shuttle, организовав отправку первого контейнерного поезда из Казани во Владивосток с грузами для регионов Дальневосточного федерального округа и Китая, сообщили SeaNews в FESCO.

    Состав, груженный 90 TEU, отправился со станции Тихорецкая во Владивостокский морской торговый порт 11 марта. Транзитное время составит порядка 12-14 дней. Поезд перевозит различную продукцию предприятий Республики Татарстан: техническое масло, пластиковые трубы, сухое молоко, бытовую и промышленную химию, а также автозапчасти.

    После прибытия в ВМТП контейнеры погрузят на суда FESCO и доставят в порты Магадана, Камчатки и Сахалина, а также порты Китая регулярными морскими сервисами Группы.

    В дальнейшем FESCO намерена запустить контейнерные поезда из Казани во Владивосток на регулярной основе – раз в месяц, с возможностью увеличения частоты отправок.

    Поезд FESCO Kazan Shuttle из Владивостока в столицу Татарстана был запущен в 2022 году. С момента старта сервиса группа перевезла по этому маршруту более 5 тыс. TEU, в основном импортные грузы из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

    В группе отмечают, благодаря обратной загрузке сервис FESCO Kazan Shuttle теперь ориентирован и на производителей из Республики Татарстан, которые могут отправлять свою продукцию через ВМТП в Китай, Корею, Вьетнам и Индию, а также Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Анадырь регулярными морскими сервисами компании.

    Фото: FESCO


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