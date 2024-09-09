Китайцы будут строить 27-тысячники

На выставке SMM в Гамбурге был представлен проект контейнеровоза вместимостью 27,5 тыс. TEU, разработанный Шанхайским НИИ судостроения и проектирования (Shanghai Ship Research and Design Institute) в составе Китайской государственной судостроительной корпорации (China State Shipbuilding Corporation – CSSC).

Как сообщает WorldCargoNews, проект под названием «GREEN SEALION 27500» получил одобрение в принципе от классификационного общества DNV. Соответствующий документ был вручен там же, на выставке.

Судно будет оснащено двухтопливным двигателем, использующим сжиженный природный газ. Во время нахождения в порту предусмотрено подключение к береговым источникам энергии, что сводит выбросы в этот период к нулю.

Как отмечает Splash24/7, на данный момент самый большие контейнеровозы имею вместимость 24 тыс. TEU +, сейчас пальма первенства принадлежит MSC, которая в прошлом году приняла серию судов вместимостью 24 346 TEU.

Однако наиболее популярным размером в последние годы является 16 тыс. TEU – такие суда дают операторам больше гибкости в выборе маршрутов и портов.

Помимо супер-мегаконтейнеровоза, китайские судостроители также получили на SMM одобрения в принципе на ряд других инновационных проектов – на контейнеровоз вместимостью 20 тыс. TEU, способный работать на аммиаке, на двухтопливный 16-тысячник, на крупнотоннажное судно для перевозки этана (Very Large Ethane Carrier – VLEC) вместимостью 103 тыс. куб. м. и крупнотоннажный танкер для перевозки аммиака (Very Large Ammonia Carrier – VLAC) вместимостью 93 тыс. куб. м.

Huangpu Wenchong Shipbuilding Company (HPWS), получил от DNV на два своих проекта контейнеровозов – на HPWS SWAN вместимостью 3,5 тыс. TEU, который сможет работать на аммиаке, и контейнеровоз нового поколения SWAN ледового класса вместимостью 1,3 тыс. TEU на СПГ, разработанный специально для работы на внутриевропейских перевозках, а также на среднетоннажный газовоз вместимостью 43 тыс. куб. м, работающий на аммиаке.

Фото: DNV