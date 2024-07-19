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Судостроительная промышленность Китая в третьем квартале 2023 года
19.07.2024

Судостроительная промышленность Китая в первом полугодии 2024

    • В январе-июне 2024 года Китай завершил строительство судов суммарным дедвейтом 25,02 млн тонн, на 18,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует 55% мирового объема судостроения, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

    При этом количество принятых китайскими верфями новых заказов выросло на 43,9% по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия прошлого года и составило 54,22 млн дедвейт-тонн, что соответствует 74,7% от общего объема новых заказов в мире.

    По состоянию на конец июня общий объем выполняемых китайскими верфями заказов составил 171,55 млн дедвейт-тонн, на 38,6% больше, чем годом ранее. На долю Китая пришлось 58,9% от общемирового показателя.

    Судоходная отрасль является важной опорой глобального экономического развития и служит барометром макроэкономической ситуации Китая. В этом году несколько портов Китая продемонстрировало непрерывный рост грузооборота.

    Например, в первом полугодии 2024 года в самом загруженном по грузообороту порту в мире – Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян (Восточный Китай) было обработано 708 млн тонн грузов (+4,2%).

    А контейнерный оборот этого порта вырос на 8,4% и составил 19,165 млн TEU.

    По словам главного планировщика Министерства транспорта КНР У Чуньгэна, на морские перевозки приходится около 95% внешнеторговых грузов Китая. «Объем международных перевозок Китая в настоящее время составляет почти треть от общемирового объема, что еще раз подчеркивает его роль в международных перевозках», – добавил он.

    Фото: Xinhua


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