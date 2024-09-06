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Transit Line увеличивает вместимость на сервисе Китай – Петербург
06.09.2024

Transit Line увеличивает вместимость на сервисе Китай – Петербург

    • Транспортная компания «Транзит» сообщила о возвращении на сервис FETLED Express контейнеровоза «Transit Tavayza» вместимостью 1930 TEU с возможностью подключения 220 рефконтейнеров. Он дополнит задействованный на сервисе «Myd Jimei» вместимостью 2472 TEU.

    По информации «Транзита», сервис FETLED Express включает четыре регулярные морские контейнерные линии из основных портов Китая на Санкт-Петербург с фидерным сообщением на Новороссийск и Калининград. Также осуществляются судозаходы в порты Хошимин (Вьетнам), Стамбул (Турция) и вводится новый судозаход в Коломбо (Шри-Ланка).

    Ротация сервиса: Шанхай— Нинбо — Наньша — Хошимин – Коломбо — Стамбул — Санкт-Петербург. Ориентировочное транзитное время из портов Китая в Санкт-Петербург составляет 38-45 дней, из Хошимина – 35 дней.

    Фото: VesselFinder


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