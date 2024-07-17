Железнодорожные перевозки грузов в Китае в июне 2024 года

В июне этого года объем и грузооборот железнодорожных перевозок в Китае достигли исторических максимумов, сохранив первые позиции в мире, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК).

Согласно этим данным, в июне по китайским железным дорогам было перевезено 332 млн тонн грузов, а грузооборот составил 266,5 млрд т/км, что соответственно на 6,1% и на 5,3% больше, чем годом ранее.

В том числе железнодорожные перевозки контейнеров выросли на 18%, автомобилей – на 12,1%, грузов холодовой цепи – на 21,2%.

В секторе трансграничных грузоперевозок также наблюдается рост.

В июне грузовые поезда Китай – Европа совершили 1719 рейсов (+15% к июню 2023 года) и перевезли 180 тыс. контейнеров (+11% к июню 2023 года).

С начала текущего года грузовыми поездами Китай – Европа было совершено более 10 тыс. рейсов, соединивших 224 города в 25 европейских странах и свыше 100 городов в 11 азиатских странах. Всего было перевезено более 50 тыс. видов различных грузов.

Фото: Xinhua