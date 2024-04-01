Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Финляндия в мае 2022
01.04.2024

Товарооборот Россия – Финляндия в январе 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2024
    Грузооборот российских портов в феврале 2024 увеличился на 4,9%
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    26.01.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2024
    На 4 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    22.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2024
    На 8 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    12.02.2024
    Железнодорожные контейнеры, январь 2024: перевозки выросли на 8,7%
    По итогам января 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 621,1 тыс. […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    15.03.2024
    OCEAN Alliance подписал Day 8 Product
    Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, […]
    2024CMA CGMOCEAN Allianceсервисы
    0
    20.03.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года
    01.04.2024 Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    01.04.2024 48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024
    01.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2024
    29.03.2024 Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось
    29.03.2024 В торговле с Индией китайские экспортеры выиграли
    Госрегулирование Показать всё
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    29.03.2024 Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия
    29.03.2024 Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •