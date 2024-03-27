«Самая воспетая профессиональная субкультура быстро стареет»

Если в систему «Поток» ГИБДД, созданную для проверки и контроля за транспортными средствами, интегрировать бортовые устройства и комплексы контроля всех большегрузов, то окажется, что в России сегодня не хватает 1,5 млн водителей, заявил директор ГК «Дженти» Кондратий Гайкевич, выступая на сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистики» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia.

Сегодня работа водителя большегруза, работающего на международных маршрутах, сложная и тяжелая, подчеркнул К.Гайкевич. «Это человек, который может поехать, например, в Китай, проехать, не нарушая ни правил, ни регламентов, принять груз к перевозке или к перецепке, потом проехать огромное расстояние, опять же, соблюдая режимы труда и отдыха, таможенные, пограничные, визовые и прочие требования, по территории уже нашей большой страны и до торгово-логистических терминалов на границе внешней, которая сегодня в Беларуси».

По словам К.Гайкевича, на такую работу соглашаются все меньше специалистов, поскольку и в бытовом плане эта работа тяжелая – не развит придорожный сервис, нарушается режим отдыха и ужесточаются требования работодателя, у которого «есть соблазн опередить своих конкурентов за счет того, что он заставляет своего водителя ехать быстрее и дольше».

«Нарушение правил всегда есть, потому что оно сразу конвертируется в деньги, – добавил спикер. – И те процессы сегодня идут, которые идут уже много лет по обелению нашего рынка, мне позволяют робко надеяться, что мы сейчас в конце очень длинного периода подготовительного, когда мы однажды проснемся в совсем другой отрасли – там, где водитель работает положенные ему 89 часов, когда объекты придорожного сервиса такие, где нам с вами не стыдно остановиться передохнуть в дороге, когда водитель получает честную ставку за свой непростой труд».

«Либо будут развиваться различного рода механизмы, которые были придуманы еще в Советском Союзе, – продолжил он. – Например, система тяговых плеч, когда водитель просто внутри своего региона таскает разные прицепы на одном плече. Либо можно представить себе сегодня и на этих тяговых плечах машину в составе беспилотного каравана или автоматизированного транспортного средства».

К.Гайкевич отметил, что многие существующие сегодня решения не подходили автоперевозчикам 5-7 лет назад, поскольку «местный водитель в кабине всегда стоил дешевле». «А сейчас, когда у многих перевозчиков возможность выпустить машину на рейс определяется возможностью нанять дополнительного водителя, для них оплата подобных решений это не решение проблемы, это возможность существовать», – сказал он.

По данным спикера, в России в настоящее время задействовано почти 2 млн грузовых автомобилей грузоподъемностью больше 12 тонн. «Это сегодня почти 5 млн человек, которые прямо сейчас участвуют в перевозке грузов. Это самая старая, это самая многочисленная, это самая воспетая, хочешь Довлатовым, хочешь Высоцким, профессиональная субкультура в стране. Она сегодня быстро старится и сегодня должна измениться для того, чтобы продолжить существовать», – резюмировал К.Гайкевич.

Фото: КАМАЗ