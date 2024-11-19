Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2024: импорт снизился на 36%

В сентябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 13,2% относительно показателя сентября прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, все показатели сократились: экспорт снизился на 4,5%, в каботаже было перевалено на 27,5% меньше, чем годом ранее, импорт снизился на 36,2%.

В сентябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 9,8%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,4%. Второй по объёмам груз – сжиженный газ – составлял 23,9% оборота. Доля угля и кокса в сентябре 2024 года соответствовала 14,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла на 55,1 %. Руды было обработано на 45,2% больше, чем в сентябре 2023 года. Оборот грузов в контейнерах увеличился на 29,9%.

Наиболее значительно, на 75,3% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 41,2% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 35,9% меньше.

В сентябре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 48%, Сабетта обработала 34,2%, на Варандей приходилось 6,1%.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi