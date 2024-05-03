Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-февраль 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-феврале 2024 года в денежном выражении составил 1,37 млрд евро, что на 14,4% меньше, чем за первые два месяца 2023 года, когда Россия получила из стран Евросоюза этой продукции на сумму 1,61 млрд евро.

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Основной объем фармацевтической продукции в денежном эквиваленте из ЕС в РФ был перевезен автотранспортом – на сумму 1,24 млрд евро, или 91% от суммарного грузопотока. В январе-феврале 2023 года Евросоюз отправил в РФ автотранспортом этой продукции на сумму 1,47 млрд евро (-29,9%). Авиатранспортом в РФ в отчетном периоде было перевезено фармацевтической продукции на сумму 136 млн евро, на 5,1% меньше, чем годом ранее, когда поставки в денежном эквиваленте составили 143,3 млн евро.

Основными поставщиками фармацевтической продукции из ЕС в РФ были Германия, Бельгия и Нидерланды.

Германия в первые два месяца этого года экспортировала в Россию фармацевтической продукции на 354,8 млн евро, тогда как годом ранее на 428,6 млн евро (-17,2%).

Бельгия поставки фармацевтической продукции в РФ незначительно сократила относительно января-февраля 2023 года – с 299,4 млн евро до 295,7 млн евро (-1,2%).

Нидерланды отправили в Россию фармацевтической продукции на 110,3 млн евро, тогда как годом ранее 150,2 млн евро (-26,5%).

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