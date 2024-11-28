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Контейнерооборот российских портов в октябре 2024 в деталях
28.11.2024

Контейнерооборот российских портов в октябре 2024: плюс 12,7%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2024 года увеличился на 12,7% относительно показателя сентября прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в октябре 2024: плюс 12,7%

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    Импорт вырос на 23%, экспорт – на 9,3%. В каботаже было перевалено на 5,5% больше, чем в октябре 2023 года. Транзит снизился на -35,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 13,2% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 9% приходилось на рефконтейнеры, 91% – на сухие.

    54,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,3% – в экспорте, 20,9% – в каботаже и 1,8% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,05%.

    В октябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 51%, Балтийский бассейн обработал 27,4%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17%, 4,5% и 0,9% соответственно.

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