Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2024 вырос на 59,4%

В марте 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя марта прошлого года на 59,4%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 69%. Импорт составил на 48,4% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 63,3%. В транзите было перевалено 32 TEU. В марте прошлого года транзита не было.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года составляла 30,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 70,4% больше, чем в марте 2023 года. Из общего объема груженых 18% приходилось на рефконтейнеры, 82% – на сухие.

49% груженых контейнеров прошло в импорте, 30,2% – в экспорте, 20,8% – в каботаже, 0,03% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 34,8%.

В марте 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 83,3%, Калининград обработал 15,8%, на долю Усть-Луги приходилось 0,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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