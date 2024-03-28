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Калининград остается актуальным регионом
28.03.2024

Калининград остается актуальным регионом

    • Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 с SeaNews поделился руководитель клиентского отдела компании Alevro Андрей Петров (г. Калининград).

    Выставка TransRussia стала больше. Много контактов, знакомств, много возможностей и путей расширения бизнеса.

    В этом году очень много запросов по международным грузоперевозкам, появилось очень много экспедиторов, много китайских компаний и компаний, ориентированных на железную дорогу.

    Клиентов интересуют в основном международные перевозки и Калининград. Это по-прежнему актуальный регион. Местные логистические компании справляются и сами, но мы видим, что экспедиторы из других регионов проявляют интерес к нашему региону.

    Российский рынок растет. Это видно, в том числе, по динамике нашей компании, по работе наших партнеров. Это определенно рост. У нас много партнеров, которые развиваются, идут вперед – встречаемся на TransRussia, у большинства стенды уже побольше в этом году. Кто-то приезжал в прошлые годы без стенда, а в этом году выставляется.

    Выставка явно масштабнее стала. Какие стенды! Особенно у крупных «законодателей логистической моды»!


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