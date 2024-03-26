Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась генеральный директор компании «Рейлшип Сервис» Светлана Ускова.

Мы в этом году выставляемся третий раз. Каждый раз выставка приносит очень много положительных эмоций. Очень много новых клиентов, новых сведений и информации. Мы сейчас в таких рамках, что без информации не выживем.

Нынешние условия просто диктуют необходимость постоянно встречаться, быть в рынке, постоянно общаться. TransRussia как раз позволяет нам все это делать в одном месте. Это новые возможности российской логистики.

Относительно прошлых лет запросы потенциальных клиентов поменялись, потому что сейчас совершенно другие выходы. Если мы раньше могли выехать и заехать в Россию как угодно, где угодно, то на сегодняшний день есть несколько ворот, которые периодически перекрываются по тем или иным причинам.

Сейчас мы бы охарактеризовали российский рынок так – большая вариативность, большая мобильность, новые возможности, новые потребности. Сейчас мы активно обращаем внимание именно на восточное направление, работаем над новыми коридорами.

Объемы перевозок нашей компании растут. Но мы видим, что не хватает инфраструктуры, ждем, когда запустят «двойной» БАМ, ждем бОльшего освоения Северного морского пути. Логистика идет вперед, но инфраструктуры не хватает, нам ее и раньше не хватало. Сейчас мы просто понимаем, что задыхаемся, очень хотелось бы больше вложений от РЖД и терминалов. Инвестиции, в принципе, есть, мы это видим, но хочется, чтобы это все происходило быстрее.

Конечно, хочется любой поддержки от государства. Но даже, может быть, не столько нам, логистам, сколько нашим клиентам. Мы верим в то, что государство наших и экспортеров, и импортеров не бросит все-таки. Мы верим в то, что государство нам будет помогать.