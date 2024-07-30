Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%
30.07.2024

Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%

    • Грузооборот всех морских портов России в июне 2024 года снизился на 1,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июне 2024 года приходилось 78,2% всего грузооборота, уменьшился на 1,1%. В каботаже было перевалено на 19,7% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 10,4%. Импорт увеличился на 13,1%.

    Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,2% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 24,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых увеличилась на 18,4%. Прочих насыпных грузов было обработано на 18% больше, чем в июне 2023 года. Оборот руды вырос на 16,3%.

    На 36,6% снизился грузопоток цветных металлов. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 35,5%, химического налива – на 35%.

    В июне 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,5%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,3%, 10,7% и 0,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2024
    Товарооборот Россия – Сербия в январе 2024 года
    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Сербией и Россией […]
    Только для подписчиков
    2024СербияТоварооборот
    0
    15.05.2024
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2024
    Доли и объемы линий в Клайпеде, Таллине и Риге
    Только для подписчиков
    2024контейнерные линииПрибалтика
    0
    20.02.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2024 вырос в 2,2 раза
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя января прошлого года […]
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.05.2024
    Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 3 месяца 2024
    По данным Евростата, российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЗерновые грузыРоссия
    0
    07.02.2024
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в 2023 году
    В 2023 году грузооборот всех морских портов России увеличился на 5,2% относительно показателя 2022 […]
    Только для подписчиков
    2023ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.03.2024
    Товарооборот Россия – Япония в январе 2024 года
    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЯпония
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.07.2024 Контейнерные перевозки Китай – Кыргызстан – Узбекистан выросли вдвое
    30.07.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 в деталях
    29.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2024
    26.07.2024 Новый сервис на Владивосток
    26.07.2024 Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 44% в первом полугодии 2024 года
    26.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •