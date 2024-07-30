Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%

Грузооборот всех морских портов России в июне 2024 года снизился на 1,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июне 2024 года приходилось 78,2% всего грузооборота, уменьшился на 1,1%. В каботаже было перевалено на 19,7% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 10,4%. Импорт увеличился на 13,1%.

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,2% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 24,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых увеличилась на 18,4%. Прочих насыпных грузов было обработано на 18% больше, чем в июне 2023 года. Оборот руды вырос на 16,3%.

На 36,6% снизился грузопоток цветных металлов. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 35,5%, химического налива – на 35%.

В июне 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,5%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,3%, 10,7% и 0,8% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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