На Сахалин после планового ремонта прибудет буровая платформа «Северное Сияние»

20 июля на рейд морского порта Холмск после планового ремонта в китайском порту Чжоушань в составе каравана прибывает полупогружная нефтяная буровая платформа «Северное Сияние», сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Далее буксирный караван последует в бухту Зырянская для подготовки к выходу на восточное побережье острова Сахалин для строительства скважины Южно-Киринского месторождения.

Ремонт полупогружной плавучей буровой установки выполнен в соответствии с техническим заданием и условиями договора, с соблюдением всех требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

Выполнены следующие работы: доковое освидетельствование подводной части корпуса, восстановление геометрии якорей, геометрии брашпилей якорных лебедок, замена съемных элементов такелажа якорного устройства, восстановление ветровой защиты бурового комплекса, внутреннее освидетельствование и техническое обслуживание винторулевых колонок, а также замена элементов трубопроводов систем жизнеобеспечения.

«Северное сияние» относится к самоходным плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение.

Платформа построена на Выборгском судостроительном заводе и спущена на воду в 2011 году. Она способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 км м на глубине моря в интервале 70-500 м при наличии битого льда толщиной до 70 см.

Основные технические характеристики:

длина верхнего строения — 85 м;

ширина — 73 м;

высота до верха вышки – 128 м;

высота до верхней палубы — 45,15 м;

длина понтона — 119 м;

ширина — 17 м;

высота — 10 м;

мощность основной силовой установки — 32 МВт.

Фото: Росморречфлот