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На Сахалин после планового ремонта прибудет буровая платформа «Северное Сияние»
19.07.2024

На Сахалин после планового ремонта прибудет буровая платформа «Северное Сияние»

    • 20 июля на рейд морского порта Холмск после планового ремонта в китайском порту Чжоушань в составе каравана прибывает полупогружная нефтяная буровая платформа «Северное Сияние», сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Далее буксирный караван последует в бухту Зырянская для подготовки к выходу на восточное побережье острова Сахалин для строительства скважины Южно-Киринского месторождения.

    Ремонт полупогружной плавучей буровой установки выполнен в соответствии с техническим заданием и условиями договора, с соблюдением всех требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

    Выполнены следующие работы: доковое освидетельствование подводной части корпуса, восстановление геометрии якорей, геометрии брашпилей якорных лебедок, замена съемных элементов такелажа якорного устройства, восстановление ветровой защиты бурового комплекса, внутреннее освидетельствование и техническое обслуживание винторулевых колонок, а также замена элементов трубопроводов систем жизнеобеспечения.

    «Северное сияние» относится к самоходным плавучим буровым установкам катамаранного типа с двумя понтонами и шестью стабилизирующими колоннами, поддерживающими верхнее строение.

    Платформа построена на Выборгском судостроительном заводе и спущена на воду в 2011 году. Она способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 км м на глубине моря в интервале 70-500 м при наличии битого льда толщиной до 70 см.

    Основные технические характеристики:

    • длина верхнего строения — 85 м;
    • ширина — 73 м;
    • высота до верха вышки – 128 м;
    • высота до верхней палубы — 45,15 м;
    • длина понтона — 119 м;
    • ширина — 17 м;
    • высота — 10 м;
    • мощность основной силовой установки — 32 МВт.

    Фото: Росморречфлот

     


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