ЭПТ заключила соглашение с китайской «Хэйлунцзян ИйЛи»

Об организации и развитии перевозок зерновых грузов по территории РФ и КНР

Производственно-экспортная компания «ЭПТ» (входит в российскую группу компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор», ГК «НСЗК») и занимающаяся транспортно-логистическим бизнесом китайская инвестиционная группа «Хэйлунцзян ИйЛи» (г. Харбин) заключили соглашение об организации и развитии перевозок зерновых грузов по территории Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Соответствующий документ стороны подписали в рамках визита представителей компании «Хэйлунцзян ИйЛи» в штаб-квартиру «ЭПТ» в Новосибирске. Как сообщили SeaNews в ЭПТ, соглашение позволит наладить регулярные стабильные поставки продукции на территорию КНР, обеспечивая высокий уровень сервиса для китайских покупателей.

По условиям заключенного соглашения «Хэйлунцзян ИйЛи» берет на себя обязательства по организации перевозок грузов в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав сформированного ГК «НСЗК» «сухопутного зернового флота», с сопутствующим транспортно-экспедиционным обслуживанием на территории КНР.

Подобное сотрудничество, отмечают в ЭПТ, позволит обеспечить регулярные поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведённых на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока, в Китай в рамках исполнения долгосрочных контрактов, заключенных «ЭПТ» с китайскими клиентами и увеличить грузооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Фото: ЭПТ