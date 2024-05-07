Крупные контейнерные перевозчики запускают сервисы из Китая на Мексику

Крупные контейнерные линии запускают прямые сервисы из Китая на Мексику, что свидетельствует о росте объемов торговли между этими странами, сообщает The Loadstar.

«Внезапная популярность Мексики среди китайских экспортеров, возможно, этот результат огромных прямых инвестиций китайских компаний, в том числе в производство в этой стране», – пишет издание.

«Второй предполагаемый фактор заключается в том, что порты тихоокеанского побережья Мексики представляют собой альтернативные ворота на рынок США, чтобы избежать американские пошлины на китайские товары и продукцию», – добавляют в The Loadstar.

Анализ торговли между Китаем и Мексикой, проведенный Loadstar Premium, показал, что грузооборот трех основных портов Мексики Мансанильо, Ласаро-Карденас и Энсенада в годовом исчислении вырос примерно на 12%. По данным eeSea, на фоне роста импорта эти порты работают уже на пределе своей проектной мощности.

На фоне роста торговли между этими странами CMA CGM с 11 мая запускает еженедельный сервис Mexico Express (M2X), на котором будет задействовано восемь контейнеровозов. «Эта инициатива отвечает динамике рынка в регионе», – прокомментировал перевозчик.

По данным The Loadstar, 15 мая OOCL и COSCO также планируют запустить совместный сервис Китай – Мексика. В этот же день собственный сервис, соединяющий эти страны, представит и MSC.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование «в связи с доминированием Китая в судостроительной отрасли», в связи с чем Министерство торговли США уже ввело более 30 антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию из стали. Дж.Байден также заявил, что США также будут работать с Мексикой, чтобы совместно предотвратить уклонение Китая и других стран от уплаты пошлин на сталь и алюминий путем импорта продукции в США через Мексику.

Фото: VesselFinder