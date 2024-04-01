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Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
01.04.2024

Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору

    • Начались регулярные поставки зерна по Новому сухопутному зерновому коридору в Харбин (КНР), которые осуществляются в рамках заключенного контракта между производственно-экспортной компанией «ЭПТ» и китайской компанией «Мантинфан».

    Как рассказали SeaNews в «ЭПТ», перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор». Первые два железнодорожных состава с ячменем отправлены в Китай с Забайкальского зернового терминала в марте. Стороны планируют ежемесячно наращивать объемы поставок: четыре состава в месяц, затем восемь и так далее.

    Заинтересованность в перспективном партнерстве отметил генеральный директор «Мантинфан» Чэ Тэнхао. «Наша компания планирует ежемесячно закупать у «ЭПТ» более пяти тысяч тонн ячменя», – сказал он.

    Контракт между «ЭПТ» и «Мантинфан» заключен в рамках реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай» по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также поставок продукции на рынок Китая.

    Как отмечают в «ЭТП», впервые в современной истории согласована возможность погрузки зерна на российской стороне с установкой спецконтейнеров на освободившиеся после выгрузки на станции Забайкальск платформы китайских железных дорог, которые до этого возвращались в Китай порожними.

    Целевая логистическая модель «Зерно +» предполагает, что железнодорожный транспорт едет с грузом в обе стороны, что сводит к минимуму порожний пробег и значительно улучшает логистику для участников и экономики стран в целом.

    Фото: ЭПТ


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