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Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
16.10.2024

Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений

    • Правительство приняло решение увеличить действующую экспортную квоту на сложные минеральные удобрения. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, это позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

    Согласно подписанному постановлению, объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен на 297,1 тыс. тонн – с 7,3 млн тонн до почти 7,6 млн тонн.

    Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу.

    Экспортные квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 года включительно. Они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

    Подписанным документов внесены изменения в постановление Правительства от 27 апреля 2024г. №547.


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