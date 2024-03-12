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Импорт и экспорт Китая, 2 месяца 2024
12.03.2024

Импорт и экспорт Китая, 2 месяца 2024

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 930,9 млрд долларов. По сравнению с показателем января-февраля 2023 произошел рост на 5,5%. 

    При этом китайский экспорт по итогам отчетного периода увеличился на 7,1% до 528 млрд долларов. Импорт также вырос – на 3,5% до 402,9 млрд долларов.

    По итогам 2 месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией по сравнению с показателем 2023 года вырос на 9,3%, составив 37 млрд долларов.

    При этом Россия за 2 месяца этого года вывезла из Китая товаров на сумму 16,8 млрд долларов (плюс 12,5%), экспортировала в Китай – на сумму 20,2 млрд долларов (плюс 6,7%).


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