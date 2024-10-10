Китай ужесточает правила перевалки опасных грузов

Управление по безопасности на море Китая (MSA) ужесточает правила перевозки опасных грузов, следующих в экспорте, импорте или транзитом через порт Нинбо, сообщает The Loadstar.

«В соответствии с последними инструкциями при букировании всех опасных грузов, следующих в импорте, экспорте или транзите через порт Нинбо, обязательно представление декларации об опасных грузах (DGD) и паспорта безопасности на груз (material safety data sheet – MSDS», – уведомила своих клиентов CMA CGM.

Согласно распоряжению MSA, перевозчики и другие заинтересованные стороны должны подать все обязательные документы за 72 часа до заявленного времени поступления груза.

CMA CGM предупредила, что в случае несоблюдения правил груз могут задержать или переадресовать, поэтому информацию и документы в MSA необходимо передавать своевременно.

Ужесточение мер было предпринято на фоне возросшей обеспокоенности после произошедшего в порту Нинбо взрыва контейнера с опасным грузом на борту контейнеровоза Yang Ming «YM Mobility».

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