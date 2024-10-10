Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китай ужесточает правила перевалки опасных грузов
10.10.2024

Китай ужесточает правила перевалки опасных грузов

    • Управление по безопасности на море Китая (MSA) ужесточает правила перевозки опасных грузов, следующих в экспорте, импорте или транзитом через порт Нинбо, сообщает The Loadstar.

    «В соответствии с последними инструкциями при букировании всех опасных грузов, следующих в импорте, экспорте или транзите через порт Нинбо, обязательно представление декларации об опасных грузах (DGD) и паспорта безопасности на груз (material safety data sheet – MSDS», – уведомила своих клиентов CMA CGM.

    Согласно распоряжению MSA, перевозчики и другие заинтересованные стороны должны подать все обязательные документы за 72 часа до заявленного времени поступления груза.

    CMA CGM предупредила, что в случае несоблюдения правил груз могут задержать или переадресовать, поэтому информацию и документы в MSA необходимо передавать своевременно.

    Ужесточение мер было предпринято на фоне возросшей обеспокоенности после произошедшего в порту Нинбо взрыва контейнера с опасным грузом на борту контейнеровоза Yang Ming «YM Mobility».

    Фото с сайта Splash


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 28, 2024
    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    16.01.2024
    Новый грузовой авиамаршрут между Китаем и Пакистаном
    13 января был запущен новый грузовой авиамаршрут, связывающий аэропорт Хуаху в городе Эчжоу (провинция […]
    АвиаперевозкиКитайПакистан
    0
    22.08.2024
    Перевозка отходов
    Список промышленных и бытовых отходов содержит более девяти тысяч наименований, но это только классификация. […]
    ВебинарОпасникОпасные грузыОтходы
    0
    01.04.2024
    Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    Начались регулярные поставки зерна по Новому сухопутному зерновому коридору в Харбин (КНР), которые осуществляются […]
    ЗерноКитайНовый сухопутный зерновой коридорЭкспорт
    0
    08.02.2024
    Экспорт целлюлозно-бумажной продукции в Китай в 2023 году
    В 2023 году объем поставок лесных грузов в Китай остался на уровне 2022 года […]
    2023КитайЛесные грузыцеллюлоза
    0
    26.01.2024
    Шоколад из России в Китай
    19 января через КПП Эрэн-Хото автономного района Внутренняя Монголия по каналу приграничной торговли впервые […]
    КитайРоссияШоколадЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.10.2024 Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
    09.10.2024 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
    09.10.2024 Глобальные цепочки поставок рассыплются на звенья
    09.10.2024 В портах Приморья скопилось 81 тыс. TEU
    07.10.2024 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024
    07.10.2024 Полувагоны побеждают платформы
    Госрегулирование Показать всё
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •