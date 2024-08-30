Зачем разрабатывать план безопасности

План обеспечения безопасности при перевозке опасного груза автотранспортом — это документ, который описывает меры и процедуры, направленные на минимизацию рисков, связанных с перевозкой опасных грузов. Он разрабатывается в соответствии с требованиями ДОПОГ и отличается от Плана транспортной безопасности, разрабатываемого в соответствие с 16-ФЗ. План должны разрабатывать не только перевозчики, но и грузоотправители, грузополучатели, владельцы складов временного хранения.

Основными элементами плана являются:

анализ потенциальных угроз и рисков, которые создаются в результате действий с грузом;

описание мероприятий, направленных на предотвращение инцидентов;

инструкции по действиям в случае непредвиденных ситуаций;

практическая апробация плана.

Зачем нужен такой план? Как объясняют в экспертном центре «Опасник», наличие плана является обязательным требованием для компаний, связанных с перевозкой грузов повышенной опасности. А это такие грузы, которые могут быть использованы в террористических целях и привести к многочисленным людским потерям, массовым разрушениям или массовым социально-экономическим потрясениям. При этом, план направлен и на предупреждение данных рисков в результате непреднамеренного происшествия. Поэтому план – это прежде всего безопасность, а возможность застраховаться от привлечения к административной ответственности за его отсутствие является вторичной.

Фото: Опасник