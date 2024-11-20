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Транспорт России 2024
20.11.2024

Транспорт России 2024

    • 19 ноября в рамках деловой программы XVIII международного форума «Транспорт России 2024» состоялась отраслевая конференция по теме «Автомобильные грузоперевозки в условиях совершенствования законодательства: вызовы, достижения, перспективы».

    Руководитель центра «Опасник» Сергей Ананко выступил с докладом по вопросу «Актуальные вопросы международных соглашений в части грузовых автомобильных перевозок». В итоговую резолюцию конференции было предложено внести следующие рекомендации:

    • рекомендовать Правительству РФ заключить договоры о перевозке и транзите опасных грузов автомобильным транспортом со странами, не входящими в ДОПОГ;
    • принять внутренний нормативный акт по применению отдельных положений ДОПОГ при внутренних перевозках опасных грузов;
    • внести предложения по изъятию из технического регламента ТР ТС 018/2011 всех требований, касающихся перевозок опасных грузов, кроме соответствия Правилам ЕЭК ООН № 105 и требований соответствия главам 9.2-9.8 ДОПОГ;
    • внести предложения по доработке технических регламентов ТР ТС 028/2012 и ТР ТС 006/2011 с целью гармонизации с требованиями международных правил по перевозке опасных грузов;
    • разработать нормативный акт, касающийся эксплуатации автоцистерн для перевозки опасных грузов, не соответствующих требованиям ДОПОГ.

    Фото: Опасник


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