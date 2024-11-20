19 ноября в рамках деловой программы XVIII международного форума «Транспорт России 2024» состоялась отраслевая конференция по теме «Автомобильные грузоперевозки в условиях совершенствования законодательства: вызовы, достижения, перспективы».

Руководитель центра «Опасник» Сергей Ананко выступил с докладом по вопросу «Актуальные вопросы международных соглашений в части грузовых автомобильных перевозок». В итоговую резолюцию конференции было предложено внести следующие рекомендации:

рекомендовать Правительству РФ заключить договоры о перевозке и транзите опасных грузов автомобильным транспортом со странами, не входящими в ДОПОГ;

принять внутренний нормативный акт по применению отдельных положений ДОПОГ при внутренних перевозках опасных грузов;

внести предложения по изъятию из технического регламента ТР ТС 018/2011 всех требований, касающихся перевозок опасных грузов, кроме соответствия Правилам ЕЭК ООН № 105 и требований соответствия главам 9.2-9.8 ДОПОГ;

внести предложения по доработке технических регламентов ТР ТС 028/2012 и ТР ТС 006/2011 с целью гармонизации с требованиями международных правил по перевозке опасных грузов;

разработать нормативный акт, касающийся эксплуатации автоцистерн для перевозки опасных грузов, не соответствующих требованиям ДОПОГ.

Фото: Опасник