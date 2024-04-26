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Игры с безопасностью? Да, если деловые
26.04.2024

Игры с безопасностью? Да, если деловые

    • Специалисты центра «Опасник» приняли участие в обучающем семинаре, состоявшимся 16 апреля в столице Кабардино-Балкарской Республики — городе Нальчике в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

    Отличалось данное мероприятие проведением деловой практической игры, в которой участники семинара продемонстрировали полученные в ходе семинара знания. Это стало хорошей практикой. Так обучающий семинар, прошедший 9 ноября в г. Волгограде, также закончился деловой игрой. Не случайно в названии присутствует слово «обучающий». Участники должны не просто поприсутствовать и послушать, а вынести для себя полезные знания и навыки. Опыт показал, что когда слушатель знает, что по завершению мероприятия предстоит деловая игра, качество усвоения информации повышается кардинально.

    Центр «Опасник» совместно с ОАО «НИИАТ» специально готовит к проведению одного из мероприятий не только доклады, но сценарий деловой игры. Например, действия водителя при дорожном происшествии с опасным грузом.

    Фото: Опасник


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