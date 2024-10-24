Область неопределенности

Специалисты экспертного центра «Опасник» зачастую сталкиваются с проблемами неопределенности, не только касающимися специфики перевозок опасных грузов, но и нормативно-правового регулирования в целом. Каждый нормативно-правовой акт имеет свою область применения, и, когда она не оговорена, появляется риск его распространения на предметы, которые данной области не касаются, но доказать это бывает проблематично. Рассмотрим на конкретном примере.

В центр «Опасник» обратился перевозчик, на которого инспектором ГИБДД был составлен протокол на нарушения правил перевозки опасных грузов. Нарушение не оспаривалось. Жидкость для промывания глаз была просроченной. А вот фабула вызывала вопросы. Законно ли вменять нарушение п. 3 постановления Правительства от 21.12.2020 №2200 и, соответственно, 8.1.5.2 ДОПОГ, если осуществлялась перевозка для собственных нужд? Если нет, то появилась бы возможность развалить дело по формальному признаку.

Термин «перевозки для собственных нужд» — не жаргон. Он определен п. 2 ст. 20 Федерального Закона от 10.12.1995 №196-ФЗ. Согласно закону, это перевозки без заключения договора перевозки. Во исполнение п. 2 ст. 20 196-ФЗ были приняты Правила обеспечения безопасности перевозок городским наземным и электрическим транспортом, утвержденным приказом Минтранса России от 13.04.2021 №145. Согласно п. 2, приказ распространяется на перевозки грузов без заключения договора. Согласно п. 12.7 перевозки грузов должны осуществляться согласно требованиям приложений А и В ДОПОГ. Следовательно, перевозки опасных грузов для собственных нужд должны осуществляться в соответствии с ДОПОГ, но в протоколе должно было быть указание именно пункта 12.7 данного приказа.

А вот допустимость указания на п. 3 Правил перевозки грузов, утвержденный постановлением Правительства от 21.12.2020 №2200, который также устанавливает, что перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями установленными приложениями А и В ДОПОГ, не так однозначна.

До регуляторной гильотины все было прозрачно и очевидно. Правила перевозок грузов были утверждены постановлением Правительства от 15.04.2011 №272 и само постановление начиналось фразой: «В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» утвердить прилагаемые Правила». Устав же статьей 1 определяет область регулирования — отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом. Все однозначно. Классический пример закона и подзаконного акта. Перевозки для собственных нужд под действие данных правил не попадали. Когда же Правила (с небольшими изменениями, в основном касающимися электронных документов) были возрождены постановлением Правительства от 21.12.2020 №2200, то вступительная фраза исчезла, и область действия Правил перевозки грузов получила неопределенность. Мало того, в пояснительной записке об утверждении Правил перевозок грузов информация о том, что они принимаются во исполнение Устава автомобильного транспорта, отсутствует. Все аргументы, направленные на доказательство того, что Правила не распространяются на перевозки для собственных нужд, являются косвенными.

И вишенка на торте: для того, чтобы окончательно запутать причинно-следственные связи, статьей 19 Федерального Закона от 19.10.2023 №503-ФЗ были внесены изменения в ст. 3 Устава автомобильного транспорта. Теперь, согласно закону, задача разработки правил перевозок грузов автомобильным транспортом в порядке оказания услуг возложена не на Правительство, а на Министерство транспорта РФ.

Данный перевозчик, взвесив аргументы, принял решение не опротестовывать протокол. Все-таки нарушение было. Но завтра на его месте может оказаться любой другой и будет привлечен к административной ответственности, например, за нарушение требований о промывке транспортного средства после разгрузки.

Центр «Опасник» выступает за прозрачные требования и конкретные формулировки. Любая неопределенность ведет к риску с обеих сторон: перевозкам с нарушениями или неправомерному привлечению к административной ответственности. Эта и многие другие проблемы будут подняты 19 ноября в ходе отраслевой конференции в рамках деловой программы XVIII международного форума «Транспорт России 2024» по теме «Автомобильные грузоперевозки в условиях совершенствования законодательства: вызовы, достижения, перспективы».

Фото: Опасник