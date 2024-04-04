Опасности разворота

Эксперты центра «Опасник» приняли участие в конференции «Логистика химической промышленности – CHEMICAL SC-2024».

Разворот на восток и юг был предопределен, и он бы совершился, может быть, не так резко, но неминуемо. Растущие рынки потребления настолько емкие, что способны поглотить любые предлагаемые объемы любого сырья или продукта химической промышленности, которые мы можем предложить. И это в то время, как на западе происходят совершенно необъяснимые с точки зрения здравого смысла процессы убийства экономики. Попытка критики самоубийственной зеленой энергетики равнозначна самоубийству политика любого уровня.

Относительно перспектив развития отрасли докладчики разделились во мнениях. Одни были полны оптимизма, основанного на том, как без критических потерь система среагировала на санкции и перестроилась. Другие строили пессимистические прогнозы, столкнувшись с действием вторичных санкций. Истина где-то посередине. Да, санкции в отношении тех, кто работает, обходя их, несомненно продолжатся, и еще многие партнеры будут вынуждены свернуть взаимодействие с нашими компаниями. Но торговля на востоке намного старше самой западной цивилизации. Это нечто больше, чем разновидность бизнеса, это образ жизни, а он под угрозами не только не меняется, но и приобретает иммунитет.

Аналогичная ситуация с транспортными средствами и со средствами удержания опасных грузов. Так, до 2022 года значительная часть танк-контейнерного парка принадлежала западным и американским операторам. Все они ушли. Но в течении двух лет объем танк-контейнеров восстановился и даже превысил досанкционный уровень. Только теперь это российские операторы. И молодые китайские, турецкие и иранские компании тоже понемногу в этот рынок входят. Теперь традиционные операторы, если захотят вернуться, вряд ли смогут это сделать.

Но есть одна проблема. Восточные партнеры традиционно проще относятся к вопросам безопасности. Если химическая продукция, поставляемая из Европы, не вызывала вопросов в плане идентификации и упаковки, то поставки из Азии зачастую могут не иметь маркировки, документации и требуемой упаковки. Логисты же зачастую не имеют в штате опасников и отгружают такие грузы в том виде, в котором получили. Экспертный центр «Опасник» в последнее время сталкивается с такими нарушениями, а административную ответственность, как правило, несет перевозчик. Поэтому, если возникают сомнения относительно перевозки химической продукции, не проходящей по документа, как опасный груз, лучше обратиться к специалистам за консультацией:

https://opasnik.ru/uslugi/consultation/

Фото: Опасник

Реклама: ООО «Си Дата М». ERID:Kra248DYU