УЛКТ расширяет мощности по перевалке удобрений

«Усть-Лужский контейнерный терминал» с ноября предоставил клиентам услугу по хранению опасных грузов на терминале, сообщили SeaNews в Глобал Портс. Теперь в дополнение к отправкам по прямому варианту появилась возможность накапливать на терминале судовые партии химической продукции.

Для получения разрешительной документации УЛКТ выделил и оборудовал складские мощности, установил дополнительные системы безопасности и технические системы, провел обучение персонала. Вместимость новой площадки для хранения составляет 100 тыс. тонн.

«Усть-Лужский контейнерный терминал» начал переваливать минеральные удобрения в апреле 2024 года. Летом 2024 года на УЛКТ была увеличена допустимая осадка у причалов до 12,6 м, что обеспечило возможность приема судов типоразмера Panamax водоизмещением более 50 тыс. тонн. Инфраструктура терминала позволяет принимать контейнерные поезда длиной 71 условный вагон и при благоприятных погодных условиях перегружать до 10 тыс. тонн на одно судно в сутки.

Удобрения поступают в порт уже в специализированных контейнерах и из них перегружаются в трюм судна. Применение такой технологии делает процесс более технологичным и эффективным, отметили в Глобал Портс. Для работы с навалочными грузами в спецконтейнерах УЛКТ установил на причальных перегружателях три наклонных спредера. Еще два ожидаются к поставке в начале 2025 года.

УЛКТ обрабатывает как опасные, так и неопасные минеральные удобрения. Терминал осуществляет перевалку с использованием собственных специализированных контейнеров Глобал Портс, а также предоставляет железнодорожные платформы для перевозки контейнеров из парка клиентов.

Помимо УЛКТ морскую перевалку удобрений осуществляют также терминалы Глобал Портс в Санкт-Петербурге — «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал». За 10 месяцев 2024 терминалы Глобал Портс обработали 3,1 млн тонн, на 39% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Фото: Глобал Портс