Аварийные случаи с опасным грузом в 2024 году

С начала 2024 года зарегистрировано 474 транспортных происшествий с опасным грузом, в результате которых погибло 5 и ранено 15 человек. Большинство событий зафиксировано при перевозке железнодорожным транспортом — 418, на автомобильном транспорте совершено 27 ДТП, 7 событий произошло при транспортировке опасных грузов водным транспортом, 22 —авиационным, а 2 инцидента сопровождались пожаром.

Распределение по федеральным округам следующее: 145 аварийных случаев произошло в СФО, 87 в ПФО, 65 в ЦФО, 57 в ЮФО, 45 в СЗФО, 40 в УФО, 32 в ДФО и 2 в СКФО.

Специалисты экспертного центра «Опасник» проводят мониторинг аварийных ситуаций на транспорте с опасными грузами и разрабатывают меры по их предупреждению. Одной из таких мер является популяризация знаний о правилах перевозки опасных веществ и грузов, подготовка водителей и консультантов на конкретных примерах из практики, повышение доступности знаний, сведений, реестровой и прочей информации о перевозках опасных грузов, разрешенных способах упаковки и маркировки.

Доступность информации — это не только новые разработанные сервисы и справочники, которые легко использовать онлайн, но и их полная бесплатность для пользователя. Сейчас на сайте opasnik.ru 11 бесплатных онлайн-сервисов и 6 вебинаров с бесплатной регистрацией. Ближайший из них посвящен перевозке органических пероксидов и состоится 26 июня (для участия зарегистрируйтесь здесь https://opasnik.ru/events/409001/).

Фото: Опасник

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