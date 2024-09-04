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Утверждение новых вопросов для экзаменов на получение свидетельства ДОПОГ опять откладывается
04.09.2024

Утверждение новых вопросов для экзаменов на получение свидетельства ДОПОГ опять откладывается

    • В последний рабочий день лета, 30 августа прошло очередное обсуждение новых экзаменационные вопросов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и консультантов по безопасности при перевозках опасных грузов.

    На встрече ФБУ «Росавтотранс» представил для обсуждения варианты вопросов, доработанные по замечаниям Ространснадзора. По результатам обсуждения принято решение о дополнительном согласовании доработанных экзаменационных вопросов в ГИБДД МВД России. Следующее обсуждение вопросов запланировано на середину сентября.

    После утверждения комиссией будет проведена презентация новых вопросов экспертного центра «Опасник».

    Фото: «Опасник»


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