Утверждение новых вопросов для экзаменов на получение свидетельства ДОПОГ опять откладывается

В последний рабочий день лета, 30 августа прошло очередное обсуждение новых экзаменационные вопросов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и консультантов по безопасности при перевозках опасных грузов.

На встрече ФБУ «Росавтотранс» представил для обсуждения варианты вопросов, доработанные по замечаниям Ространснадзора. По результатам обсуждения принято решение о дополнительном согласовании доработанных экзаменационных вопросов в ГИБДД МВД России. Следующее обсуждение вопросов запланировано на середину сентября.

После утверждения комиссией будет проведена презентация новых вопросов экспертного центра «Опасник».

Фото: «Опасник»