Что нового, Опасник?

Экспертный центр «Опасник» провел модернизацию официального сайта исходя из пожеланий клиентов (https://opasnik.ru/). Прежде всего — это навигация на главной странице. Так как многие услуги или сервисы являются узкоспециализированными и интересны лишь определенным группам посетителей было признано целесообразным проводить фильтрацию в зависимости от практических деловых задач. Но при этом всегда можно получить доступ ко всем услугам или сервисам.

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Фото: Опасник

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