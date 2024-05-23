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Что нового, Опасник?
23.05.2024

Что нового, Опасник?

    • Экспертный центр «Опасник» провел модернизацию официального сайта исходя из пожеланий клиентов (https://opasnik.ru/). Прежде всего — это навигация на главной странице. Так как многие услуги или сервисы являются узкоспециализированными и интересны лишь определенным группам посетителей было признано целесообразным проводить фильтрацию в зависимости от практических деловых задач. Но при этом всегда можно получить доступ ко всем услугам или сервисам.

    Сейчас действует 10% скидка на все услуги и программное обеспечение для посетителей вебинаров. Регистрация на июньский бесплатный вебинар по правилам перевозок органических пероксидов уже открыта. Зарегистрироваться можно здесь: https://opasnik.ru/events/409001/

    Фото: Опасник

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